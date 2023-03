Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e il nucleo Saf di Bergamo intervengono per un incidente stradale a Locatello in via Coegia intorno alle 12:16. I VVF hanno trovato la vettura in una scarpata di circa 50 mt e l’automobilista privo di vita, l’uomo risultava disperso da ieri sera. Sul posto i Carabinieri e il 118.