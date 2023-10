Sanità, allarme per i tagli: la spesa cresce e mancano investimenti nel personale

Spread the love

Quella della sanità è un’emergenza seria e reale, non uno spot da ripetere preoccupati al megafono a favore di telecamere. Sarebbe quindi opportuno che ai proclami seguissero azioni concrete in grado di riconoscere davvero importanza a un settore sempre più penalizzato. Una situazione inaccettabile che però continua a essere all’ordine del giorno: mancano medici, c’è bisogno di infermieri, le liste d’attesa restano lunghe, è pesante la mole di rinunce a esami e screening oncologici. Circostanze non più tollerabili che andrebbero prese di petto adesso, senza procrastinare ulteriormente un’agonia che sta colpendo i cittadini.

il riformista