Incidente sul lavoro a Segusino, operaio 34enne resta schiacciato tra camion e muro: è grave

SEGUSINO – Incidente sul lavoro a Segusino. Erano circa le 12.15 di oggi, lunedì 6 maggio, quando un operaio di 34 anni, residente nella provincia di Venezia e dipendente di una ditta con sede a Zero Branco specializzata nel trasporto di bombole Gol per abitazioni, è rimasto schiacciato contro un muro in pietra, rimanendo gravemente ferito.

L’uomo di trovava in via Cal del Pont dove si è fermato con il camion e proprio mentre scendeva dal mezzo pesante è rimasto schiacciato tra la parete del veicolo e il muro di pietra dell’adiacente abitazione, dopo che il camion si è mosso autonomamente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Montebelluna che hanno utilizzato dei cuscini pneumatici, messi tra il muro e il camion per guadagnare spazio, ed hanno tagliato internamente la portiera del camion, riuscendo a liberare l’uomo. Il 34enne è stato preso in cura dal Suem 118, stabilizzato e elitrasportato all’ospedale Cà Foncello di Treviso in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri e lo Spisal per gli accertamenti del caso.

