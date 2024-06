Save The Children: un ragazzo su 10 in povertà, il 67,4% teme di non uscirne

Spread the love

ANSA – La ricerca è ‘Domani (Im)possibili” di Save The Children da cui emerge “un drammatico divario” nelle aspettative per il futuro tra i ragazzi in condizioni di povertà rispetto ai loro coetanei più abbienti. In Italia più di centomila ragazze e ragazzi tra i 15 e i 16 anni, quasi uno su dieci (9,4%), vivono in condizioni di povertà e ben il 67,4% di loro teme che il futuro lavoro non gli permetterà di uscire dalla povertà: più di uno su quattro pensa che non concluderà la scuola.

Ma non sono solo i minori poveri a temere il futuro.

Indipendentemente dalle condizioni economiche e dal contesto in cui vivono, le più scoraggiate sono le ragazze: hanno aspettative più alte dei coetanei sugli studi, ma bassissime sul futuro nel mondo del lavoro. Nonostante il 69,4% pensi che frequenterà sicuramente l’università (contro il 40,7% dei maschi), ben il 46,1% delle ragazze ha paura di non trovare un lavoro dignitoso (rispetto al 30,5% dei ragazzi) e una su tre (29,4%) afferma che non riuscirà a fare ciò che desidera (il 24,3% dei ragazzi).