Pordenone, i Vigili del fuoco incontrano la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

VIGILI DEL FUOCO 🔥

La sede del Comando vigili del fuoco di Pordenone ha ospitato un incontro con la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS di Pordenone per consegnare i proventi derivanti dalle attività delle Associazioni che operano nell’ambito del Comando: Associazione Vigili del Fuoco di Pordenone, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e Associazione Vigili del Fuoco Volontari della Regione autonoma FVG – Distaccamento di Sacile.

In tal senso da 11 anni tali Associazioni confezionano un calendario in cui proventi, derivanti dalle offerte, vengo di volta in volta indirizzati a realtà del territorio che operano nel sociale. In questa occasione l’interlocutore è stata proprio la predetta Fondazione, con cui peraltro il Comando sta collaborando da molto tempo sui temi della sicurezza e il soccorso alle persone con autismo.

Le iniziative pordenonesi su questo argomento, tra cui la pubblicazione di “Persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) in emergenza. Vademecum per il soccorritore”, elaborata proprio nell’ambito di questa collaborazione che rappresenta certamente un unicum a livello nazionale, costituiscono un vero e proprio riferimento su questi temi, portato alla ribalta anche in altri contesti.

Nell’occasione della consegna è intervenuto il comandante VVF, Daniele Mercuri, che ha rimarcato l’importanza di queste attività per garantire un soccorso inclusivo capace di soddisfare le specifiche necessità di tutte le persone, seguito dal Matteo Copetti, Vigile del fuoco e presidente dell’Associazione Vigili del fuoco di Pordenone, che ha tracciato il percorso condotto dall’Associazione su questi temi di rilevanza sociale. È infine intervenuto Davide del Duca, Direttore Generale della Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, che ha spiegato i progetti in fase di realizzazione per garantire un miglior servizio per le persone con Autismo, rimarcando quindi l’importanza di queste donazioni per conseguire tale obiettivo.