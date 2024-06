Graduatoria concorso Capo Squadra specialità decorrenza anno 2020

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SUCCESSIVA AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE INTERNA, PER TITOLI E SUPERAMENTO DI UN SUCCESSIVO CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER LA COPERTURA DI N. 88 POSTI COMPLESSIVI, DI CUI N. 13 POSTI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PILOTA DI AEROMOBILE CAPO SQUADRA DEL RUOLO DEI PILOTI DI AEROMOBILE, N. 16 POSTI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI NAUTICO DI MACCHINA CAPO SQUADRA DEL RUOLO DEI NAUTICI DI MACCHINA, N. 22 POSTI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI NAUTICO DI COPERTA CAPO SQUADRA DEL RUOLO DEI NAUTICI DI COPERTA E N. 37 POSTI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI SOMMOZZATORE CAPO SQUADRA DEL RUOLO DEI SOMMOZZATORI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2020 E DELLA MODALITÀ’ DI RINUNCIA AL CORSO DI FORMAZIONE.

ALL.: