Veicolo con due persone è precipitato nel fiume Adda – una persona ha perso la vita

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILII DEL FUICO DELLA LOMBARDIA

Sernio (So) – Ieri pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo con a bordo due persone è precipitato nel fiume Adda. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre del Comando di Sondrio dotate di un battello pneumatico, mentre è stato allertato il reparto volo Lombardia.

Dal Malpensa è decollato il “Drago 141”, con a bordo personale elisoccorritore e sommozzatori, per fornire assistenza e supporto nelle operazioni di soccorso.

I vigili del fuoco hanno soccorso una persona e l’hanno affidata alle cure del personale sanitario

purtroppo, un’altra ha perso la vita nell’incidente.

Sono in corso le operazioni per il recupero del veicolo.