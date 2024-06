VIDEO – Frane nella regione himalayana causano la morte di 10 persone e 2.400 turisti isolati nel nord-est dell’India.

Spread the love

Nello stato indiano del Sikkim, sei persone hanno perso la vita mentre altre quattro persone sono morte nella provincia nepalese di Koshi a causa di una frana.

Il magistrato distrettuale Hem Kumar Chettri ha dichiarato: “Ha piovuto ininterrottamente nelle ultime 36 ore. Abbiamo recuperato i cadaveri e sono stati consegnati alle loro famiglie”. Questo acquazzone torrenziale ha provocato il caos, danneggiando 45 case, strade, ponti e infrastrutture.

Il Sikkim, rinomato per i suoi splendidi paesaggi himalayani, vanta 28 montagne, 21 ghiacciai e oltre 200 laghi. Tuttavia, come ogni area montuosa, è suscettibile a inondazioni improvvise e frane pericolose per la vita.

