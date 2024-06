Foglia, la cagnolina dei vigili del fuoco va in pensione: «All’opera nel crollo del Ponte Morandi e in Albania»

Spread the love

È arrivato il momento della pensione per Foglia, cagnolina dell’unità cinofila del comando dei vigili del fuoco di Prato, che dopo sei anni passati in operazioni di salvataggio in Italia e all’estero viene salutata affettuosamente da tutti i suoi colleghi umani. Addestrata dal vigile esperto Luca Martino è entrata in servizio nel febbraio 2018, distinguendosi da subito per prontezza, efficacia e capacità di relazione.

I salvataggi . La sua specialità è la ricerca sotterranea: si è resa infatti protagonista degli interventi del crollo del viadotto Morandi e sull’A26 in Liguria.

