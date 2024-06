VIDEO – Aereo si schianta nel cortile di una casa – una persona muore

Spread the love

Una persona è morta dopo che un aereo si è schiantato e ha preso fuoco venerdì mattina in un quartiere di Arvada, ha detto lunedì il coroner della contea di Jefferson.



Il distretto antincendio di Arvada è intervenuto all’incidente intorno alle 9:30 nella zona tra Oberon Road e Carr Street. Il piccolo aereo ad ala fissa era in fiamme nel cortile di una casa.



Tutte e quattro le persone a bordo dell’aereo sono state portate in ospedale venerdì, alcune in condizioni critiche e altre in gravi condizioni. Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha confermato che due persone a bordo erano adulti, gli altri due a bordo erano bambini.