Incidente a Fontanafredda, intera famiglia in ospedale: tra i feriti anche due bambini

FONTANAFREDDA (PORDENONE) – Famigliola di Oderzo in ospedale dopo un incidente stradale che si è verificato verso le 18 all’incrocio tra via Palmanova e la strada provinciale 70 a Fontanafredda (Pordenone). Sono entrate in collisione una Mercedes classe C proveniente da Porcia, condotta da M.P., 61 anni, di Sacile, e una Citroen C3 con diritto di precedenza condotta da B.M.J.A. (41 anni), bengalese residente Oderzo, colpita sulla fiancata. In seguito all’urto l’auto si è girata e ha urtato la fiancata di una Opel Combo proveniente dal senso opposto di marcia, cioè da Tamai, alla cui guida c’era S.S. (21) di San Vito al Tagliamento.

La C3 ha terminato la corsa nel fossato. A bordo c’erano moglie, marito e due bambini che per precauzione sono stati portati tutti in ospedale. Sul posto sono intervenuti personale sanitario, vigili del fuoco e carabinieri del Radiomobile di Sacile. Le condizioni dei feriti non sarebbero preoccupanti.

