VIDEO – Enorme incendio in un magazzino di forniture edili – ferriti ue Vigili del Fuoco

CHICAGO (CBS) – Martedì sera è scoppiato un enorme incendio su pallet in un magazzino di forniture edili nel West Side di Chicago.

L’incendio è scoppiato in un edificio al 2029 W. Hubbard St. nel quartiere di West Town intorno alle 17:46, secondo i vigili del fuoco di Chicago. I funzionari hanno detto che i pallet in un magazzino di forniture edili erano in fiamme.

Diversi camion dei pompieri e ambulanze sono stati chiamati per l’allarme incendio 4-11. Per combattere l’incendio sono stati necessari circa 300 vigili del fuoco e 80 diverse attrezzature.

L’azienda di pallet ha 18 dipendenti e chiude alle 15. I funzionari hanno detto che l’edificio era in totale perdita. Il capo del distretto dei vigili del fuoco di Chicago, Jim McDonough, ha detto che l’incendio sembra essere iniziato sul retro dell’edificio. L’azienda aveva circa 20.000 pallet sul posto, tutti impilati ad un’altezza compresa tra 6 e 10 piedi e tutti bruciati.

Due vigili del fuoco hanno riportato ferite lievi. Kris Habermehl di CBS 2 ha notato che le condizioni calde e secche, i forti venti e la fonte di legno del fuoco possono rendere molto difficile per le troupe combattere l’incendio.

