Chartres – Strage in strada: drammatico incidente con auto in fiamme. Terribile conta di morti

Ancora un incidente stradale con un bilancio di vittime tremendo. Questa volta il sinistro non è avvenuto in Italia, bensì in Francia e precisamente vicino a Chartres. Nel drammatico episodio, purtroppo, hanno perso la vita diversi giovanissimi ma anche un coppia di anziani. I fatti sono accaduti nella giornata di martedì 18 giugno sulla strada D921 a Bailleau-le-Pin.

Incidente devastante in Francia. Lo scontro ha coinvolto tre auto poco prima delle 19 di martedì 18 giugno sulla strada D921 a Bailleau-le-Pin, vicino a Chartres. Secondo quanto si apprende riguardo alla dinamica, pare che un veicolo abbia urtato un’altra vettura che viaggiava in direzione opposta alla sua. Nella carambola sarebbe stato coinvolto un terzo mezzo.