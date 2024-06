Trovato un corpo nel fiume Natisone, il sindaco conferma: «È quello di Cristian Molnar». La scoperta in una grotta sommersa

Spread the love

È stato individuato in una forra, una delle grotte sommerse del fiume Natisone, non distante da dove erano stati recuperati i corpi delle due amiche Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23 anni. Manca solo la conferma ufficiale, nonostante il sindaco di Premariacco Michele De Sabata ha già fatto suonare le campane a lutto, ma quello ritrovato nel primo pomeriggio di domenica 23 giugno dovrebbe essere il corpo di Cristian Molnar, scomparso ormai tre settimane fa insieme alle altre due giovani vittime. «Il corpo di Cristian Molnar era sott’acqua, in una zona che era stata battuta diverse volte in queste settimane. È quasi impossibile entrare in quei posti, in quelle forre, quando l’acqua ha certe portate», ha spiegato il primo cittadino del comune in provincia di Udine ricostruendo le difficoltà delle operazioni di ricerca. E anche la famiglia del giovane ha preso atto del ritrovamento: «Questo è il momento del dolore», ha detto l’avvocato Gaetano Longhi, «la famiglia finalmente potrà avere un corpo su cui piangere e, chiusa nel proprio dolore, non intende fare nessuna dichiarazione, nessun commento, se non ringraziare le autorità italiane che, in questi giorni, in maniera indefessa, non hanno mai smesso di cercare Cristian e che, dopo tante fatiche, sono riusciti in questa difficilissima impresa».

https://www.open.online/2024/06/23/natisone-trovato-corpo-cristian-molnar