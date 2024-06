Fiume in piena, vigili del fuoco salvano 3 clochard in stradello Panaro

Spread the love

Nel corso della giornata squadre dei vigili del fuoco fluviali sono state impegnate nel recuperare persone ed animali nella area golenale a Campogalliano più altre 3 persone senza fissa dimora in via Stradello Panaro (Fossalta, Tiepido). In particolar modo l’ultimo intervento ha richiesto sul posto personale del 118 perchè uno dei tre nel cercare di raggiungere la riva aveva ingerito acqua e fango. Sul Posto anche la Polizia di Stato per l’identificazione degli uomini.

