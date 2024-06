Incendio a Roma, in fiamme un capannone industriale. Fumo visibile a chilometri di distanza

Spread the love

Incendio a Roma oggi 26 giugno nel quartiere di San Basilio, nel IV municipio. Le fiamme si sono sviluppate nella notte da un grosso capannone che si trova tra via Scorticabove e via Pieve Torina. Ad andare a fuoco sono stati materiali di diverso tipo dalla sede della ditta Barone Autotrasporti.

Già subito dopo il rogo è intervenuto sul posto il personale Arpa. Una prima volta nella notte per sopralluoghi e successivamente per l’installazione di un campionatore per il monitoraggio della qualità dell’aria. Andiamo con ordine.

https://www.romatoday.it/cronaca/incendio-roma-26-giugno-2024.html

VIDEO