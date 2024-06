Muore sepolto da una frana sotto gli occhi della compagna

Spread the love

stato ritrovato dai vigili del fuoco, dopo circa 3 ore di ricerche, il cadavere di Emilio Franco Pezzotta, 71enne residente a Palazzolo sull’Oglio che – nel pomeriggio di giovedì 27 giugno – è stato travolto da una frana in Valdaveto, nel Comune di Ferriere in provincia di Piacenza.

I soccorritori hanno scavato a lungo per liberare il suo corpo, sepolto sotto tre metri cubi di massi e detriti. Ovviamente non c’era nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

Pensionato dopo aver lavorato per lunghi anni come operaio metalmeccanico, Pezzotta era originario di Gorlago (Bg), ma viveva a Mura di Palazzolo. In Valdaveto aveva una seconda casa dove trascorreva le vacanze.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Piacenza e del distaccamento di Bobbio. La centrale operativa 118 di Parma ha attivato il personale infermieristico in postazione a Farini, gli operatori della Croce Rossa di Marsaglia, il soccorso alpino e l’eliambulanza decollata dall’Ospedale Maggiore della città ducale.

