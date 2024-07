Mucche ad alta quota, isolate e affamate: gli aiuti dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Spread the love

RAINEWS.IT – L’elicottero dei vigili del fuoco è intervenuto nel corso del tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio per portare viveri e rifornimenti per il bestiame bloccato in un allevamento ad alta quota, lungo la seggiovia che da Pecetto a Macugnaga sale in quota.

A causa delle colate detritiche, è impossibile tornare a valle lungo quello che in inverno è il percorso della pista da scia.

Un’operazione quella del nucleo elicotteristi dei vigili del fuoco che si è rivelata complessa per la grandissima quantità di polvere e terra che si è alzata quando l’elicottero ha provato ad atterrare nel piazzale del parcheggio della seggiovia.

