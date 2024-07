VIDEO – Esplosione in appartamento a Sant’Agnello: uomo in condizioni gravissime, Corso Italia chiuso al traffico in direzione Sorrento

Spread the love

Esplosione in appartamento a Sant’Agnello: uomo in condizioni gravissime, corso Italia chiuso al traffico

Momenti di panico questa mattina a Sant’Agnello dove una violenta esplosione ha scosso un appartamento in via San Vito, al civico 3. L’esplosione, ha provocato il ferimento grave di un uomo, un 54enne romeno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, avrebbe volontariamente aperto la fuga di gas saturando gli ambienti, nel tentativo di togliersi la vita. L’esplosione, innescata da una scintilla o da una fonte di calore, ha poi devastato l’appartamento e parte della palazzina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, e i carabinieri della compagnia di Sorrento per le indagini del caso. I soccorritori hanno estratto dalle macerie il 54enne, che ha riportato ustioni gravissime su tutto il corpo. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Sorrento e successivamente trasferito al Centro grandi ustioni di Napoli. Le sue condizioni sono gravissime e i medici ne riservano la prognosi.

Fortunatamente, nell’esplosione non sono rimasti feriti altri inquilini della palazzina, che è stata evacuata a scopo precauzionale. Al momento, Corso Italia è chiuso al traffico in direzione Sorrento nel tratto interessato dall’esplosione, con la deviazione del flusso veicolare su via Francesco Saverio Ciampa.

