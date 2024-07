San Donato Milanese, si schianta in moto contro un furgone: morto a 22 anni

Spread the love

Tragico incidente stradale stamattina, venerdì 5 luglio, a San Giuliano Milanese. Un ragazzo di 22 anni in sella alla sua moto è morto nello schianto contro un furgone lungo la provinciale 164. L’intervento degli operatori del 118 si è rivelato inutile mentre la conducente del furgone, 36 anni, è stata portata in ospedale ma non è grave. Ricostruire la dinamica dell’incidente è compito degli agenti della Polizia locale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino all’altezza di cascina Rancate, ancora da accertare la dinamica esatta. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo in moto si è schiantato contro un furgone Fiat Doblò ed è volato sull’asfato. Un impatto mortale, che ha reso inutile l’intervento dei soccorritori giunti sul posto con ambulanza e elicottero.

https://www.leggo.it/italia/milano/incidente_moto_furgone_morto_san_donato_milanese_oggi_5_7_2024-8223144.html