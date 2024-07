La Rai e le elezioni francesi, la mancanza di attenzione del servizio pubblico: una brutta pagina che svela la mancanza di figure di riferimento

Spread the love

rancesi. Domenica scorsa, mentre La7 e Rete4 dedicavano lunghe dirette agli esiti dei voti, nessuna rete Rai ha riservato al voto la dovuta attenzione. Su Rai1 «Tim Summer hits», su Rai2 un film e su Rai3 addirittura una replica di «Report». Soltanto in seconda serata su Rai3 la redazione del tg ha dato spazio alle elezioni. Su Rainews24 era in onda il festival delle Città identitarie, curato da Edoardo Sylos Labini, intellettuale di riferimento della destra e dei meloniani di viale Mazzini.

Invece di Rai, in questi casi, sarebbe più corretto usare l’espressione «servizio pubblico». Come mai questa brutta pagina che ha pure dell’incredibile? I programmi si preparano in anticipo: quale migliore occasione per festeggiare una vittoria di Marine Le Pen data per scontata? Tg1 e Tg2, i tg più vicini al governo Meloni, sono stati così preveggenti da non dare spazio a una sconfitta della destra che pareva così improbabile?

Forse dovremmo semplicemente cominciare a parlare di inidoneità o di mancanza di figure di riferimento. Chi avrebbe dovuto condurre lo speciale sulle elezioni? Questo è il vero problema. Di solito la Rai si affida al più illustre dei suoi collaboratori, Bruno Vespa, ma forse il conduttore era ancora impegnato nella sua masseria a ricevere il governo. C’è Monica Maggioni, partita però per un lungo reportage. Giletti? Ci sono altri in grado di condurre una serata così importante? Forse sì, ma non lo sappiamo. E se non lo sappiamo qualche motivo ci sarà. Bisogna fare molti passi indietro nel tempo per trovare dei tg così apertamente schierati con l’esecutivo, ma nello stesso tempo più abili a raccontare la cronaca nera o rosa che la politica.

