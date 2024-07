7 vigili del fuoco della Pennsylvania feriti dopo che 2 autopompe si sono scontrate mentre intervenivano all’incendio di un magazzino

Spread the love

YORK, Pa. — sette vigili del fuoco sono rimasti feriti nello scontro di due autocisterne mentre intervenivano per spegnere un vasto incendio a York, in Pennsylvania.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 23:00 di venerdì a Spring Garden Township, a circa un terzo di miglio dal grande incendio che ha interessato un magazzino della città.

Cinque membri hanno riportato ferite che vanno da “piccoli urti e contusioni ad alcune un po’ più gravi”, ma nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Il capo David Rittenhouse della Laurel Fire Company No. 1 di Windsor ha dichiarato che due vigili del fuoco in servizio sulla autocisterna sono stati trasportati al WellSpan York Hospital per accertamenti, ma sono stati dimessi all’una di notte di sabato.