Rogo in ditta, bruciano 180 rotoballe. Mucche salvate dai vigili del fuoco

In fumo 180 rotoballe ieri mattina per un incendio scoppiato alla società agricola e di allevamento “Paradiso delle Rosse”, in località Pianello di Castelnovo Monti, a valle della Pietra di Bismantova e sulla sinistra idraulica del fiume Secchia.

Nel vastissimo incendio è stato distrutto il fienile ma, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con quattro squadre, sono state salvate dal rogo circa 130 mucche la cui stalla era a poca distanza dal fienile, che è stato completamente distrutto dalle fiamme. Un operaio di 42 anni, in attesa dei soccorsi, nel tentativo di spegnere le fiamme, ha riportato ustioni alle gambe.

IL RESTO DEL CARLINO