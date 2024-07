Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PESARO- I vigili del fuoco sono intervenuti a Pesaro, in via Toscana alle ore 3:00 circa, per un incendio compattatore.

La squadra di Pesaro sul posto con un’autobotte, ha contenuto le fiamme con liquido schiumogeno e dopo che il container è stato svuotato ha proseguito con lo smassamento e spegnimento del materiale. – Dal Comando di Pesaro Urbino

FANO – Vigili del fuoco sono intervenuti in via Brigata Messina, alle 06.00 circa, per l’allagamento della sede stradale causato dalla rottura di una tubazione dell’acquedotto cittadino. La squadra VVF di Fano ha chiuso, per motivi di sicurezza, la strada e monitorato la perdita fino all’arrivo del personale del servizio idrico integrato per la successiva chiusura a monte della conduttura e riparazione del guasto.

Sul posto le forze dell’ordine – Dal Comando di Pesaro Urbino