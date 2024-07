Ragazzo scivola sugli scogli procurandosi lesioni alla testa dopo un volo di circa 4 metri

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

I vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia sono intervenuti nel pomeriggio di ieri sabato 20 luglio, in loc. Corone nel comune di Monterosso per soccorrere un ragazzo che stava percorrendo il sentiero – in quel tratto a picco sul mare – ed è scivolato cadendo su un pennello di scogli dopo un volo di circa 4 metri procurandosi lesioni alla testa.

Immediata la mobilitazione della squadra distaccata al Presidio Rurale del Parco delle 5 Terre ma, visto che l’infortunato non era raggiungibile via terra, anche del Nucleo Nautico che ha portato sul posto due Soccorritori Acquatici di Superficie (SA). Contemporaneamente si allertava l’elicottero Drago che ha verricellato sul pennello il personale sanitario e con l’aiuto del personale SA ha stabilizzato il malcapitato e, dopo averlo issato a bordo dell’elicottero, ha provveduto a trasportarlo presso l’ospedale S. Martino di Genova.

Sul posto anche il personale della Pubblica Assistenza di Monterosso.