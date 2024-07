Soccorse ragazze che avevano perso l’orientamento

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ieri alle 18.20 è giunta alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Como una richiesta di soccorso da parte di due ragazze che avevano perso l’orientamento in zona monte San Primo sul sentiero bocchetta di Terrabiotta a causa del maltempo. È stata prontamente inviata in posto una squadra dei VVF di Canzo che una volta individuate le ragazze le ha condotte in zona sicurezza. Intervenuto anche un volontario del soccorso alpino. Le ragazze spaventate stavano bene