Incidente stradale tra un’auto e un autocarro nella galleria Sappanico tra Ancona sud e Ancona Nord dell’Autostrada A14

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco sono intervenuti, all’interno della galleria Sappanico tra Ancona sud e Ancona Nord dell’Autostrada A14, per un incidente tra un’auto e un autocarro.

La squadra di Ancona, con attrezzature specifiche per incidenti stradali, ha estratto il conducente e il passeggero dell’autovettura affidandoli poi alle cure del personale del 118 per il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Al termine delle operazioni di soccorso è stata messa in sicurezza l’area dell’intervento.

L’autostrada in direzione nord è rimasta chiusa per circa un’ora.