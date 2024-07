Roma, esplosione nel palazzo della Dia: aria condizionata accesa e il quadro elettrico va in blackout

Spread the love

Momenti di tensione, all’alba, nel palazzo della Dia, direzione distrettuale antimafia di Roma, quando c’è stata una piccola esplosione a seguito di un corto circuito elettrico. Intorno alle 5:30 del mattino, infatti, quando è stato acceso l’impianto dell’aria condizionata della struttura in via Sicilia, il quadro elettrico ha ceduto, c’è stata una scintilla e poi la piccola esplosione.

Nessuno è rimasto ferito. Il palazzo è così andato in blackout. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, la polizia di Stato e Areti, con i tecnici al lavoro per riparare il guasto in giornata.

Un problema comune, in questi giorni quello dei sovraccarichi di corrente che causano blackout in città, nonostante le rassicurazioni di Areti i problemi infatti continuano.

(romatoday.it)