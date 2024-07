Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

TRECASTELLI (AN) -I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 3:00 circa per l’incendio di un appartamento di una palazzina in frazione Brugnetto. Sul posto le squadre VVF di Senigallia e Arcevia hanno spento le fiamme ed evacuato le persone presenti ai piani superiori, rimaste intrappolate sui balconi a causa del fumo che ha invaso il vano scala e gli altri appartamenti. Cinque le persone trasportate all’ospedale per accertamenti dal personale del 118. L’intera palazzina è al momento non fruibile. Intervenuti i Carabinieri.