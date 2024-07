Superlavoro per Vigili del Fuoco e Polizia stradale, incendio tra casello e ferrovia con traffico ferroviario bloccato e Tir ribaltato ad Attigliano

Spread the love

Pomeriggio letteralmente infuocato per Vigili del Fuoco e Polizia stradale il 30 luglio. Il primo incendio riguarda delle sterpaglie nei pressi della linea ferroviaria e dell’autostrada a pochissimi chilometri dal casello di Orvieto in carreggiata sud. Il traffico automobilistico è stato fatto defluire in sicurezza mentre i mezzi dei Vigili del fuoco hanno circoscritto e messo in sicurezza l’area. Il traffico ferroviario risulta al momento ancora bloccato sia sulla linea convenzionale che sulla linea dell’Alta velocità.

A poca distanza un TIR si è ribaltato a causa dell’esplosione di pneumatici tra Orte ed Attigliano in direzione nord. Il veicolo, che trasportava candeggina confezionata, è finito su un fianco fuori dalla carreggiata. L’autista è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Orvieto in codice giallo. Immediataa le conseguenze sul traffico con circa 4 km di coda sempre in direzione nord.

