VIDEO – Le fiamme divorano un fienile a Isolabella: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Spread the love

9 visualizzazioni 4 ago 2024Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un incendio a una cascina nel comune di Isolabella in via Valfenera. L’allarme è stato lanciato intorno a mezzanotte e venti di questa notte, domenica 4 agosto. Le fiamme sono divampate dal fienile, totalmente coinvolto nell’incendio. Lo stabile è stato evacuato per garantire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sul posto da questa notte stanno operando le squadre di Chieri, Santena, Carmagnola, Grugliasco, Volpiano e Asti oltre al nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) con il responsabile delle operazioni di soccorso (ROS) dall centrale di Torino.

Torino oggi

VIDEO