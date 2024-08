VIDEO – Incendio di un capannone industriale di circa 4.000 metri quadrati adibito a deposito di materiale vario

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Conegliano – Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 16:30 per l’incendio di un capannone industriale di circa 4.000 metri quadrati adibito a deposito di materiale vario in viale Italia, a Conegliano (TV): tre dipendenti intossicati.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto, Treviso e Pordenone, per un totale di 10 mezzi e 30 operatori, impegnate per spegnere le fiamme che stanno interessando anche altre attività al secondo piano della struttura.

