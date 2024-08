Partiti tre automezzi e nove unità della colonna mobile per l’emergenza incendi boschivi in provincia di Lecce.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Continua l’estate torrida e continua l’emergenza incendi su tutto il territorio nazionale. Stamattina sono partiti tre automezzi e nove unità della colonna mobile in assetto antincendio dai Comandi Vigili del Fuoco di Campobasso e Isernia per l’emergenza incendi boschivi in provincia di Lecce.

Alle ore 19.00 circa di ieri. la squadra Vigili del Fuoco di Termoli interveniva per un incidente stradale sulla SS 709 Km O in agro di Petacciato. Due i veicoli coinvolti, tre le persone (di cui due bambine) trasportate in ospedale di Termoli in ambulanza del 118 per accertamenti.

Sul posto anche la Polizia Locale per quanto di loro competenza.