Spread the love

RIVAROLO MANTOVANO – E’ di tre feriti non gravi – ragazzi di 20, 21 e 25 anni – il bilancio di un’uscita di strada avvenuta intorno alle 5.30 questa mattina, in via Tosi a Rivarolo Mantovano. Il conducente di un’Audi ad un certo punto ha perso il controllo della vettura che è andata a cozzare contro la recinzione di una casa.

Scattato l’allarme sul posto sono giunte un’autoambulanza della Padana Soccorso, l’auto medica dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, i vigili del fuoco del Distaccamento volontari di Piadena Drizzona, la Polizia stradale. La vettura è stata recuperata dal carro attrezzi del soccorso stradale Rossi di Bozzolo.

Perde il controllo dell’auto e finisce contro la recinzione di una casa, 3 giovani feriti – La Provincia (laprovinciacr.it)