Lazio, Vigili del fuoco impegnati in diversi incendi di vegetazione

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata dell’11 agosto tra il fosso della Magliana, via della Pisana, via Rifredi e le strade limitrofe per un vasto incendio di vegetazione. La colonna di fumo è risultata visibile dal Grande Raccordo Anulare. Gli operatori VVF sono entrati in azione anche vicino le abitazioni in via Rifredi per difenderle dalle fiamme. Qui il 118 ha collocato un centro di assistenza per le persone che manifestavano segni di intossicazione da fumo. Sul posto diverse squadre VVF con autobotti, due partenze boschive e due DOS per la gestione dei lanci dall’alto di due elicotteri della Regione Lazio.

A metà pomeriggio il parco acquatico Hydromania, dove si trovavano centinaia di persone, a causa della vicinanza delle fiamme e del denso fumo, è stato evacuato dai VVF. Le strade vicino al rogo sono state chiuse ed è stata messa in sicurezza l’intera area.

Impegnati sul fronte degli incendi boschivi anche i Vigili del fuoco di Latina. In particolar modo nei comuni di Santi Cosma e Damiano, Pontinia, Terracina, Fondi, Itri. Nella frazione Campolungo le squadre VVF del distaccamento di Terracina supportate dalla colonna mobile AIB della Direzione Regionale Marche sono intervenute per un incendio di macchia mediterranea che ha lambito diverse abitazioni, cinquanta delle quali evacuate a scopo precauzionale. Sul posto sono giunti due APS, due Autobotti e l’UCL . Al momento sono al lavoro i mezzi aerei coordinati dal DOS.