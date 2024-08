Incendio a Capua, evacuate 3 case: 2 elicotteri dei pompieri per spegnere le fiamme

Spread the love

Un vasto incendio di sterpaglie è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 agosto 2024, a Capua, nella frazione di Sant’Angelo in Formis, in provincia di Caserta. I Vigili del Fuoco del comando di Caserta sono impegnati dalle 12,30 a domare le fiamme con l’ausilio di quattro squadre a terra e due elicotteri, un Erickson S-64 e un Drago. La situazione è critica, tanto che tre abitazioni minacciate dal fuoco sono state evacuate per precauzione. Una grossa colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza

