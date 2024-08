VIDEO – Due bambini piccoli sono stati sbalzati da una Jeep ribaltata durante un grave incidente stradale a Houston, Texas.

Spread the love

Un video che ha fatto di recente il giro dei social media ha catturato il momento scioccante in cui due bambini piccoli sono stati sbalzati da una Jeep ribaltata durante un grave incidente stradale sulla Eastex Freeway (US Route 59) di Houston, Texas. L’incidente ha scatenato un acceso dibattito sulla sicurezza dei bambini in auto e ha sollevato serie preoccupazioni sull’uso corretto dei seggiolini e delle cinture di sicurezza. I bambini sembrano essere stati salvati miracolosamente, ma non ci sono dettagli specifici sulle loro attuali condizioni.

VIDEO