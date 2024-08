Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

È giunta alle 8,30 di oggi alla Sala operativa dei Vigili del fuoco di Verona la richiesta di soccorso per l’incendio di un appartamento in via Milano a Castelnuovo del Garda. I Vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino, intervenuti con 2 mezzi e 7 operatori, hanno estinto le fiamme che si erano sviluppate all’interno della cucina e messo in sicurezza gli impianti, evitando che l’incendio si propagasse al resto dell’immobile.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Notevoli i danni alla stanza teatro del rogo.

La famiglia di tre persone che abitava la casa ha trovato alloggio presso parenti.

Sul posto Carabinieri di Peschiera del Garda e Polizia Locale di Castelnuovo del Garda.