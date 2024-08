Spread the love

Intervento andato a buon fine quello che ha visto coinvolta una mucca. Quest’ultima era caduta in una buca del torrente Valgrande. L’animale, non riusciva più ad uscire.

Ad intervenire in suo soccorso i Vigili del Fuoco di Vezza d’Oglio nella serata di ieri (martedì 27 agosto 2024) i quali sono riusciti a portare in salvo l’animale. Quest’ultimo, una volta riportato sulla terra ferma, è risultato infreddolito ma in buone condizioni generali.

https://primabrescia.it/cronaca/mucca-cade-in-una-buca-del-torrente-valgrande-salvata-dai-vigili-del-fuoco