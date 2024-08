Spread the love

Una protesta “singolare e scellerata” come l’ha definita il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, è andata in scena nel carcere di Porto Azzurro dove un detenuto di origine rumena è rimasto aggrappato a una delle grate delle finestre per tutta la notte a 20 metri di altezza.

“L’uomo ha voluto protestare – commenta il Sappe – nei confronti della custodia e del magistrato di sorveglianza in quanto, a suo dire, avrebbe dovuto essere scarcerato nei giorni scorsi.

Tuttavia essendosi reso protagonista di altre intemperanze durante la detenzione ha di fatto vanificato la possibilità di poter beneficiare degli ultimi 45 giorni di liberazione anticipata.

Il detenuto è stato messo in sicurezza, legato e imbracato dai vigili del fuoco che hanno anche portato all’interno del carcere un materasso gonfiabile di emergenza per scongiurare ogni evenienza”.

https://www.poliziapenitenziaria.it/carcere-porto-azzurro-detenuto-resta-tutta-la-notte-aggrappato-alla-grata-della-finestra-devono-intervenire-i-vigili-del-fuoco