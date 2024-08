Maxi incidente sulla Statale: sette feriti, di cui tre gravi

Spread the love

È di sette feriti, tre dei quali gravi, il bilancio del terribile incidente verificatosi oggi pomeriggio sulla Statale 106, nel territorio di Palagiano. Per cause in fase di accertamento, da parte della Polizia locale di Palagiano diretta dal comandante Diletta Santopietro, tre auto si sono scontrate. È successo intorno alle 16,30 all’altezza del km 476 nei pressi dello svincolo per Marina di Chiatona.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che uno dei tre mezzi (viaggiavano in direzione Taranto) avrebbe tamponato il veicolo che lo precedeva. Da qui si sarebbe generata una carambola con il ribaltamento di una Volkswagen Golf e il coinvolgimento della terza auto. Oltre alle ambulanze e al personale medico del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il veicolo ribaltato; le altre auto coinvolte sono una Fiat Punto e una Fiat 16. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Santissima Annunziata di Taranto e San Pio di Castellaneta. Durante le operazioni di soccorso, il traffico è stato deviato, causando lunghe code in direzione Taranto.