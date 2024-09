VIDEO – Incendio a Roma Ovest: fiamme tra Corviale e via della Pisana, intervengono i Vigili del Fuoco

Spread the love

Un incendio ha colpito la zona tra Corviale e Via della Pisana a Roma Ovest. Le fiamme, che sembrano essere originate nei pressi di via Ponte Pisano, si sono propagate rapidamente fino a via dei Guinigi, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni. In un primo momento, un furgone parcheggiato è stato avvolto dalle fiamme, causando danni anche ad alcune auto nelle vicinanze.

Fortunatamente, non si segnalano feriti. I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono intervenuti prontamente e continuano le operazioni di spegnimento. Testimoni hanno riferito di una colonna di fumo visibile da lontano, mentre i residenti hanno avvertito l’odore di bruciato. La situazione è sotto controllo, ma le cause dell’incendio rimangono ancora da accertare.

IL MESSAGGERO