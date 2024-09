Scoppio della batteria di una bicicletta elettrica in carica

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poco dopo le 9 i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti in via dei Mille per degli scoppi e del fumo che era visibile da un balcone al terzo piano di una palazzina. Sul posto si verificava che si trattava della batteria di una bicicletta elettrica in carica. Raggiunto il balcone si spegnevano le fiamme con l’ausilio di un estintore. Successivamente si metteva in sicurezza la stessa batteria immergendo gli elementi ancora integri in un contenitore metallico per il raffreddamento e verificando con la termocamera che la temperatura fosse rientrata nella normalità.

Dal Comando di Ascoli Piceno