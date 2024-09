Copiano, camion carico di maiali si ribalta nell’Olona

Spread the love

Nella mattinata di oggi, un camion carico di maiali ha perso il controllo e si è ribaltato, finendo all’interno del fiume Olona. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma testimoni presenti nella zona hanno riferito di una manovra brusca prima che il veicolo slittasse dalla carreggiata, colpendo un terrapieno e precipitando nel corso d’acqua. L’allerta è scattata immediatamente, e il personale del 118 è giunto rapidamente sul posto per prestare soccorso.

La polizia locale ha chiuso la strada al traffico per garantire un intervento sicuro e tempestivo. Allo stesso tempo, le autorità competenti hanno avviato indagini per comprendere le circostanze e le eventuali responsabilità legate all’incidente. L’attenzione dei passanti è stata catturata dal drammatico evento, con diverse persone che hanno assistito alle operazioni di soccorso e recupero.