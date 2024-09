Taormina ospita il “14° Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco” di Beach Volley

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Ha preso il via il “14° Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco” di beach volley sulla spiaggia di Mazzeo a Taormina. L’evento è stato presentato nella Sala Consiliare del Comune di Taormina. La manifestazione è organizzata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il Comune di Taormina e con la società di pallavolo Team Volley di Messina.

Lo scenario naturale scelto per disputare il torneo è la spiaggia di Mazzeo, quest’anno Bandiera Blu, che ospita circa 60 beacher provenienti dai vari Comandi di tutta Italia che si affronteranno sui tre campi allestiti sull’arenile taorminese, fino a domenica. Alla presentazione, nel corso della quale è stato dato il benvenuto ai partecipanti e a tutti coloro i quali hanno contribuito, a vario titolo, all’organizzazione dell’evento sportiva, a fare gli onori di casa è stato l’assessore allo Sport del Comune di Taormina Mario Quattrocchi. L’assessore ha evidenziato l’importanza dell’appuntamento sportivo che per la prima volta viene ospitato a Taormina. Insieme a lui Francesco Giorgio, esperto del sindaco per le Politiche sportive del Comune di Taormina.

Per il Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco erano presenti: l’ing. Agatino Carrolo, direttore generale Vigili del Fuoco Sicilia; l’ing. Felice Iracà, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina e il dott. Lamberto Cignitti, dirigente per l’Ufficio delle attività sportive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per la Federazione Italiana Pallavolo sono intervenuti: Antonio Locandro, presidente Fipav Sicilia e Alessandro Zurro, presidente provinciale Fipav Messina. A chiudere gli interventi Roberto Bombara, che oltre a fare parte del Corpo dei Vigili del Fuoco è anche il vice presidente della società di pallavolo messinese Team Volley che ha illustrato la parte tecnica del programma sportivo, in cui è prevista la partecipazione delle 30 coppie suddivise in 10 gironi da 3 squadre. La manifestazione si concluderà con la premiazione dei vincitori durante la cena di gala.