VALLE DI CADORE – ​Incidente tra quattro auto a Valle di Cadore, cinque feriti incastrati negli abitacoli. Alle 14:10, di mercoledì 11 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 51 Alemagna a Valle di Cadore per un incidente stradale tra quattro auto: cinque feriti.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Pieve di Cadore, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto cinque persone rimaste incastrate negli abitacoli. I feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem giunti sul posto con più ambulanze e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

