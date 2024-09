Savona, 20º Campionato Italiano VV.F. di Triathlon – Memorial Davide Astori

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le Attività Sportive, al 20º Campionato Italiano VV.F. di Triathlon – Memorial Davide Astori -, in programma a Vado Ligure (SV) il giorno 13 ottobre 2024.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2024/09/Allegato-C-Strutture-convenzionate.pdf

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2024/09/lettera-circolare.pdf

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2024/09/modalita-di-partecipazione.pdf