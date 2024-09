VIDEO – Se hai bisogno di aiuto e non sai dove sei, il video dei vigili del fuoco che spiega cosa fare

Spread the love

Sarà capitato a tutti di perdere l’orientamento e di non trovare più la strada per tornare a casa. In questi giorni la cronaca ha raccontato di tanti casi di persone smarrite in montagna, anche di gente del posto. Cosa fare allora?

I vigili del fuoco hanno realizzato un video che spiega precisamente come comportarsi e anche come orientarsi sul proprio smartphone per dare indicazioni a agli addetti al numero di emergenza che si contattano in questi casi.

Ogni volta che si chiamano i soccorsi, infatti, è fondamentale indirizzarli: in città è semplice, ma in montagna, in mare aperto o quando non hai punti di riferimento? Se si seguono attentamente i consigli della clip, è chiaramente spiegato come fare

https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2024/09/11/se-hai-bisogno-di-aiuto-e-non-sai-dove-sei-ecco-il-video-dei-vigili-del-fuoco-che-spiega-come-fare/341778