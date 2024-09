VIDEO – Alluvione in Polonia, si rompe la diga a Stronie Śląskie: distrutta la stazione della polizia

Spread the love

L’Europa orientale è devastata dalla tempesta Boris. Tra i Paesi più colpiti dal maltempo vi è senza dubbio la Polonia. La località maggiormente danneggiata è Stronie Śląskie, città nella contea di Kłodzko, nel voivodato della Bassa Slesia. Il bilancio attuale conta già una vittima, e la rottura di una diga ha sommerso la zona sud-occidentale del Paese, provocando gravi inondazioni. I fiumi Biała Lądecka e Morawka sono esondati, allagando abitazioni e infrastrutture.

Tra gli edifici distrutti, figura anche quello che ospitava la stazione di polizia locale, come confermato dai media. Fortunatamente, al momento del crollo la struttura era vuota. Le autorità hanno già evacuato i residenti. “La città è attualmente isolata e irraggiungibile”, ha dichiarato un ufficiale di polizia.

“La diga di Stronie Śląskie è stata distrutta e l’acqua scorre lungo il fiume Biała Lądecka, all’interno del bacino idrografico di Nysa Kłodzka”, ha annunciato l’Istituto di Meteorologia e Gestione delle Acque sui social media. “La forza dell’acqua è impressionante, capace di distruggere edifici molto solidi”, ha affermato un portavoce dell’istituto. “Alcuni video mostrano come uno degli edifici a Stronie Śląskie sia stato letteralmente spazzato via dalla piena, e ora non ne resta traccia.”