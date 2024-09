Perugia, 2 ori e 2 argenti per i Vigili del fuoco ai Campionati Italiani Interforze di Tiro a Volo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Nei giorni 11 e 12 settembre ben 163 specialisti si sono avvicendati sulle pedane del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Massa Martana (PG) in occasione della finale dei Campionati Italiani Interforze di tiro a volo.

Buona la prestazione per i Vigili del fuoco che grazie ai tiratori della Rappresentativa Nazionale VV.F. e del G.S. VV.F. Fiamme Rosse hanno conquistato un totale di quattro medaglie, due ori e due argenti, nelle diverse specialità e categorie.

Nella Fossa Olimpica, Federico Tesei del Comando VV.F. di Perugia, in seconda categoria, è salito sale sul gradino più alto del podio con il punteggio di 117/125 in qualificazione e 22/25 in finale, seguito da Luca Sparamonti (Marina Militare) e Silvio Micali (Carabinieri).

In terza categoria, Antonino Calafiore del Comando di Reggio di Calabria, ha conquistato la medaglia d’oro con 109/125 in qualificazione e 22/25+1 in finale, dietro di lui Giuseppe Davide Salerno (Esercito) e Fabrizio Rinaldi (Aeronautica Militare).

Nella categoria “personale in quiescenza”, Renzo Pizzinato (Pordenone) si è messo al collo l’argento con il punteggio di 111/125+2 in qualifica e 22/25 in finale.

Bene anche Diego Meoni del G.S. VV.F. Fiamme Rosse che in categoria Eccellenza Olimpica, dopo aver duellato fino all’ultimo piattello per un gradino del podio, si è dovuto accontentare di un buon quarto posto.

Passando alle classifiche dello Skeet, tra i terza categoria, Marzio Audino, componente della banda musicale VV.F., ha conquistato il secondo gradino podio con il punteggio di 86/125.

Presente alle premiazioni il Presidente FITAV ed ISSF, on. Luciano Rossi, il Dirigente dell’Ufficio per le attività sportive, Prof. Lamberto Cignitti, nonché i rappresentanti di tutte le Forze Armate e dei Corpi dello Stato in gara.